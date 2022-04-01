Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, A.A. idaresindeki minibüsü ilçeye yakın yerde durdurdu.
Yapılan aramada Afganistan ve Suriye uyruklu 9 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla sürücü A.A. ve M.A. gözaltına alındı.
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