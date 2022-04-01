Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
01 Nisan 2022 Cuma, 09:27
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.A. idaresindeki minibüsü ilçeye yakın yerde durdurdu.

Yapılan aramada Afganistan ve Suriye uyruklu 9 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla sürücü A.A. ve M.A. gözaltına alındı.





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler