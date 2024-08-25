Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 99 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 15 Ağustos'tan bu yana yürüttükleri çalışmalarda 99 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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