Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.08.2024 - 09:35

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Ağustos'tan bu yana yürüttükleri çalışmalarda 99 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.