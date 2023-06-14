Kırklareli'nde bir fabrikada patlama: 3 işçi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik malzemeleri üreten fabrikada nitrik asit tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'ndeki fabrikanın nitrik asit tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. 3 işçi yaralandığı olay nedeniyle fabrikaya itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler koruyucu kıyafetler giyerek olaya müdahalede bulundu.
'MAVİ KOD' VERİLDİ
Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde "mavi kod" verildi. Hasta ve hasta yakınlarının servise girişine bir süre izin verilmedi.
AFAD ekipleri tesiste cihazlarla kimyasal madde ölçümü gerçekleştirdi.
Bölgeye yayılan kimyasal madde nedeniyle fabrika çevresindeki bazı sahipsiz hayvanların da öldüğü görüldü.
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