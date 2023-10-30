Kırklareli’nde bir haftada bin 61 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:33

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:33

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 20-26 Ekim’de çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bin 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.