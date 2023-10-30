Kırklareli’nde bir haftada bin 61 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen bin 61 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 20-26 Ekim’de çalışmalar yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde bin 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.
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