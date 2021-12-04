Kırklareli'nde cinayet şüphelilerinin binasına saldıran gruba polis müdahale etti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayda tutuklanan 3 şüphelinin oturduğu binaya taş ve sopalarla saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir apartmana taş ve sopalarla saldırıldığı bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.
Polis gruba gaz fişeği ile müdahale etti. Bu sırada kalabalık grup arasından havaya silahla ateş edildi. Polis ekipleri havaya ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Üç katlı apartmanın bazı camları kırıldı, çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.
Bölgede polis ile TOMA aracı hazır bekletiliyor.
İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, bölgeye giderek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Güneş Mahallesi Gelincik Sokak'ta, 29 Kasım'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Seymen D. hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili B.G, M.U. ve M.G tutuklanmıştı.
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