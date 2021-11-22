Cinayeti itiraf etmişti: Koğuşta asılı bulundu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:25

Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dört gün önce telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

Kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir kişiyi tespit etti.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami Işık'ı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli, iddiaya göre ifadesinde Songül Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Nami Işık, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

KOĞUŞTA ASILI BULUNDU

Katil zanlısı Nami Işık, kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Nami Işık’ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.