Cinayeti itiraf etmişti: Koğuşta asılı bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, Songül Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Nami Işık (57) cezaevindeki koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dört gün önce telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.
Kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir kişiyi tespit etti.
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami Işık'ı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.
İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüpheli, iddiaya göre ifadesinde Songül Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Nami Işık, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.
KOĞUŞTA ASILI BULUNDU
Katil zanlısı Nami Işık, kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Nami Işık’ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Marmaray seferleri normale döndü
- 128 milyar dolardan fazla sattılar
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı