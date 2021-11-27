Kırklareli'nde eğlence mekanında başlayan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir içkili eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgada, polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Yılmaz Mahallesi'ndeki Orhan Özcanlar Sokak'taki bir eğlence mekanında, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
İki grup, hastanenin Acil Servisi kapısı önünde de karşı karşıya geldi.
Burada çıkan kavgada araya girmek isteyen bir polis memuru ile sağlık çalışanı darbedildi. Hastanenin bazı camlarına kurşun isabet ederken, bazı camları da arbedede kırıldı.
VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Kırklareli Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Salih Yüce, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten bilgi alan Vali Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylara anında müdahale eden kamu görevlilerine teşekkür etti.
Kavgada biri polis, biri sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişinin yaralandığını aktaran Bilgin, "Şu anda 21 kişi polis tarafından gözaltına alındı." dedi. Bilgin, hastanesindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını da sözlerine ekledi.
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