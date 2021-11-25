Muğla'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çoğunluğu üniversite öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan S.D. (33) ağır yaralandı.
Olay, saat 23.45 sıralarında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.D., göğsüne ve bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı S.D., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.D.'nin tedavisi sürerken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.
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