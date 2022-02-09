Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi 20 kat artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri ve panayır alanı sular altında kaldı. Ergene Nehri'nde turuncu alarm verildi.

IHA
09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:58
Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
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Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin debisinin artmasına neden oldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.

Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı. En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verildi.

Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı. 

Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi. 


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