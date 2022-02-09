Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi 20 kat artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri ve panayır alanı sular altında kaldı. Ergene Nehri'nde turuncu alarm verildi.
Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin debisinin artmasına neden oldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.
Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp
arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20
kat artarak 225 metreküpe ulaştı. En son 241 metreküp debiye erişen Ergene
Nehri'nde turuncu alarm verildi.
Öte yandan nehir sularının
yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası
ulaşıma kapandı.
Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.
İlgili Haberler
- İzmir'de kar keyfi
- Haberler peş peşe geldi: Eğitime kar engeli
- Ukrayna Krizi: ABD ve AB, Rusya’nın enerji kartına karşı hangi adımları atıyorlar?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu, Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü
- İstasyonda drift yapmak istedi, aracın kapısından uçtu
- 'Ağır Yaşamlar' programının yıldızı yaşamına son verdi
- Erbaş'tan 9 Şubat mesajı: Sigara haramdır
- Asansörde ölü bulunmuştu: İtiraf geldi
- Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku
- Neşet Ertaş filmine mahkemeden tedbir
- Şanışer'den Murat Boz'a 'referandum' göndermesi
- Eylem yapan 250 Migros işçisinin işine son verildi
- İşte Falyalı suikastında ilk polis raporu