Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:58

Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin debisinin artmasına neden oldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.

Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı. En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verildi.



Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.



Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

