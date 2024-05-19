Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler operasyonda, otel işletmecisi 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı iddia edilen 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.
Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Otelde yapılan aramada, 112 uyuşturucu hap, 453 cinsel içerikli ürün, 1500 dolar, 1600 lira, 5 cep telefonu, kamera ile hançer ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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