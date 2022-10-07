Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 13 kişi gözaltında

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
07 Ekim 2022 Cuma, 16:32
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 13 kişi gözaltında
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-6 Ekim tarihlerinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla sürdürdüğü denetimlerde, bazı şüphelileri izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 


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