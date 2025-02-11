Kırklareli'nde 'kaçak göçmen' operasyonu: 14 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 'kaçak göçmen' operasyonu: 14 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:06

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #Jandarma

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