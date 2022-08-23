Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Ceneviz Mağaraları mevkisinde M.K, A.U, E.K, A.K, M.K. ve A.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
GÖZALTINA ALINDI
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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