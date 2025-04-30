Kırklareli’nde suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Kırklareli’nde polis ekiplerince suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
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