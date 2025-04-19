İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
İzmir'de liderliğini yurt dışında firari olan M.K.'nin (34) yaptığı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İzmir Aşayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Şırnak Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; liderliğini yurt dışında firari olan M.K.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.
İzmir merkezli Şırnak ve Bursa’daki eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerine göre; 11 Nisan’da Buca’da Y.S.’nin (41) ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayını M.K.'nin azmettirdiği ortaya çıktı. Aynı olayda şüphelilerden biri motosiklet alırken güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. (29), Ö.I. (31), M.G.E. (31), F.Ç.Ç. (30), A.B. (50), H.E. (39), T.E. (38), V.Ö. (40) ve A.Ö. (38) tutuklandı; E.E (27), R.Ö (18) ve O.Ö (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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