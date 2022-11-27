Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon: 5 gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 17:23
Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı lüks otomobilde yapılan aramada 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.


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