Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 08.08.2023 - 19:51

Güncelleme: 08.08.2023 - 19:51

Lüleburgaz ilçesinde bağlı köyde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Eve yapılan operasyonda 1 adet iklimlendirme sistemi, 10 bin 250 gram kubar esrar, 146 kök kenevir bitkisi, 70 adet kenevir yetiştirmede kullanılan saksı, 7 adet termometre, 3 adet vantilatör, 2 adet ısıtıcı, 1 adet buhar makinesi, 1 adet klima ve çok sayıda bitki bakım malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.