Kırklareli'nin iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı!
Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda; 5 kilogram 450 gram esrar, 150 kök Hint keneviri, hassas terazi, iklimlendirme sistemi, kenevir tohumu, etil alkol ve bitki besini ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.D., İ.E., M.Y.Ş., H.K., M.Ç. ve K.S., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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