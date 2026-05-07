Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Gaziantep’ten çıktı!

7.05.2026 18:03:00
İHA
Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep’te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD terör örgütü üyesi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #IŞİD #gaziantep #gözaltı