Kırmızı bültenle aranan şüpheli Marmaris'te yakalandı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:08

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu kadın şüphelinin izini Marmaris ilçesinde sürdü. Önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Şüphelinin iade sürecine ilişkin işlemler devam ediyor.