İnterpol’ün aradığı IŞİD’liler Çorum’dan çıktı
İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD’in ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapılmıştır.
Emniyetten yapılan açıklama da, “Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
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