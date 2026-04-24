Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

24.04.2026 17:53:00
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

INTERPOL tarafından aranan Hindistanlı uyuşturucu baronu Salim Dola, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin Beylikdüzü’ndeki ortak operasyonuyla sahte kimlikle saklandığı hücre evinde yakalandı.

National Intelligence Organization (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Beylikdüzü’nde düzenledikleri operasyonla uluslararası uyuşturucu baronu Salim Dola’yı gözaltına aldı.

 SAHTE KİMLİKLE GİZLENİYORDU

Operasyonda, şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramalarda sahte Birleşik Arap Emirlikleri kimliği ele geçirildi. Dola’nın bu yöntemle uzun süre izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi.

 ULUSLARARASI AĞIN PARÇASI

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Dola’nın, Güney Asya’daki organize suç yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu ve geniş çaplı sentetik uyuşturucu ağının önemli isimlerinden biri olduğu ifade edildi.

 BÜYÜK DARBE OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Yetkililer, operasyonun çok uluslu uyuşturucu ağına ciddi darbe vurduğunu belirterek soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğünü açıkladı.

