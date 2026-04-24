Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

National Intelligence Organization (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Beylikdüzü’nde düzenledikleri operasyonla uluslararası uyuşturucu baronu Salim Dola’yı gözaltına aldı.

SAHTE KİMLİKLE GİZLENİYORDU

Operasyonda, şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramalarda sahte Birleşik Arap Emirlikleri kimliği ele geçirildi. Dola’nın bu yöntemle uzun süre izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi.

NEW: Indian drug kingpin Salim Dola, linked to Dawood Ibrahim’s network, was arrested in Istanbul during a joint MİT–police operation.



Wanted by INTERPOL, he was found hiding with a fake UAE ID.



His capture is a major blow to a multi-state synthetic drug network tied to… — Clash Report (@clashreport) April 24, 2026

ULUSLARARASI AĞIN PARÇASI

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Dola’nın, Güney Asya’daki organize suç yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu ve geniş çaplı sentetik uyuşturucu ağının önemli isimlerinden biri olduğu ifade edildi.

BÜYÜK DARBE OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Yetkililer, operasyonun çok uluslu uyuşturucu ağına ciddi darbe vurduğunu belirterek soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğünü açıkladı.