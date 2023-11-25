Kırmızı bültenle aranıyordu... Amasya'da yakalandı!

Amasya'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Volkan A. adlı hükümlü, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:05
Kırmızı bültenle aranıyordu... Amasya'da yakalandı!
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonunda, 2 yıl önce ülkeyi terk eden, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Volkan A.'nın, Amasya'ya geldiği belirlendi.

Polis ekipleri, kent merkezinde bir evde kutlama yapan Volkan A.'yı, düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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