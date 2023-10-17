Türkiye 'kırmızı bültenle' arıyordu, Kosova'da yakalandı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 19:00
Türkiye 'kırmızı bültenle' arıyordu, Kosova'da yakalandı
Abone Ol google-news

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Yasa Uygulama Birimi (ILECU)" tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

14 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI

Açıklamada, "Kosova polisi, diğer ülkelerle uluslararası polis işbirliği çerçevesinde yasal görevlerini başarıyla yerine getirerek bugün, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan, 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1962 doğumlu Türk vatandaşı A.P'yi gözaltına aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisinin, diğer ülkelerin kolluk kuvvetleri, kurumları ve uluslararası polis ve güvenlik örgütleriyle uluslararası polis işbirliğinin kurulması ve ilerletilmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Kosova polisi, eylül ayında da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişiyi gözaltına almıştı.


Kırmızı bülten

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu, yurtdışına kaçarken Büyükçekmece'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu, yurtdışına kaçarken Büyükçekmece'de yakalandı
Son dakika... Seçim öncesi videolarıyla gündem olmuştu: Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Son dakika... Seçim öncesi videolarıyla gündem olmuştu: Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı!

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı!

En Çok Okunan Haberler