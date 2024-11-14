Kırmızı ışıkta bekleyenlerin arasına daldı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde panelvan araç kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında daldı. Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyenlerin arasına daldı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:48

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Talatpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. 06 BC 4262 plakalı Volkswagen Transporter marka panelvan araç duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ankara #kırmızı ışık

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