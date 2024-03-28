Kırmızı ışıkta bekleyen araca kamyona çarptı: 5 kişi yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:12
Kırmızı ışıkta bekleyen araca kamyona çarptı: 5 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Dörtyol ışıklı kavşakta meydana geldi.

S.B. (40) yönetimindeki 38 AHT 722 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö. (34) idaresindeki 58 ES 521 plakalı kamyona arkadan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile inceleme başlatıldı.


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