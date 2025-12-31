Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.12.2025 15:20:00
ANKA
Kırşehir’de altın madeni ÇED raporuna itiraz dilekçesi verildi

Kırşehir’in Boztepe ilçesi, Özbağ beldesi ile Körpınar, Çimeli ve Çuğun köyleri sınırları içerisinde kurulması planlanan altın madeni projesine yönelik hazırlanan ÇED raporuna itiraz dilekçeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırşehir’in Boztepe ilçesi, Özbağ beldesi, Körpınar, Çimeli ve Çuğun köyleri sınırları içerisinde Koç ve Fernas ortaklığında kurulması planlanan altın madeni projesine yönelik hazırlanan ÇED Raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Projeye ilişkin nihai ÇED Raporu’nun yayımlanmasıyla birlikte başlayan itiraz süresi içerisinde imza kampanyası başlatıldı, itiraz dilekçeleri toplandı. Kırşehir Çevre Koruma Platformu tarafından toplanan beş ayrı dilekçe formu Kırşehir İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kırşehir'in toprağını, suyunu, havasını, bozlağını, allı turnalarını altın madencilerinin rantına, talanına bırakmayacağız” diyen Kırşehir’deki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyası ile toplanan itiraz dilekçelerini Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, STK temsilcilerinin katılımı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim etti.

