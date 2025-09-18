Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırşehir'de korkunç cinayet... Evde silahla öldürülmüş halde bulundular!

18.09.2025 12:20:00
Güncellenme:
İHA
Akçakent ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, R.K. ve eşi E.K. hayatını kaybetti. Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde yaşayan R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, hemen ikamete gitti.

İçeriye girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırı düzenlendiğini fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

