Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Kırşehir, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Kırşehir'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Kırşehir’in telefon kodu kaç? Kırşehir’in alan kodu kaç?

KIRŞEHİR'İN TELEFON KODU KAÇ?

Kırşehir iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0386’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Kırşehir için bu kod 386 olarak belirlenmiştir.

KIRŞEHİR'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.