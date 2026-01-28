Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kırşehir merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç., A.A. ve İ.K. yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda; 6 cep telefonu, 4 sim kart, monitörlü bilgisayar, SSD harddisk, 3 laptop, flash bellek, akıllı saat, ruhsatsız tabanca ve 26 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 16 milyon TL'lik para akışı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Ç. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.