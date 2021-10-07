Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi.

DHA
07 Ekim 2021 Perşembe, 10:45
Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. isimli kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda O.G. evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 2 bin 901 sikke ve madeni para, 197 obje ve 5 minyatür heykel olmak üzere toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., polis merkezine götürüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler