Kırşehir'de çocuk istismarı: Mahkemeden emsal sayılabilecek ceza

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 04:00

Kırşehir’de bir fen lisesi müdürünün, yaşları 14-15 arasında değişen 7-8 çocuğa yönelik istismardan yargılandığı davanın karar duruşması dün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fen lisesi müdürü N.A’ya “çocukların cinsel istismarı” suçundan alt sınırdan 40 yılın üzerinde hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı ile konuştuk.

Sakallı, “Güzel bir sonuç elde etmiş olduk. Bizim hukuk tarihimizdeki mevcut Yargıtay kararlarında bu konuya ilişkin kararlar çok korkunç. Biz çocukta bile rıza arıyoruz, giydiğine ettiğine bakıyoruz. Bu karar emsal olabilecek bir karar. Çocukların beyanları dikkate alındı” dedi. Ailelerin verilen cezaya sevindiklerini dile getiren Sakallı, “Düzgün bir karar çıkacağını düşünmüyorlardı” ifadelerini kullandı.