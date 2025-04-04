Kırşehir'de dev 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 633 kilo...
Kırşehir’de düzenlenen operasyonda 633 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yaptıkları istihbarat çalışmasında Malatya’dan Adapazarı’na şehirlerarası yolcu otobüsü ile kıyılmış kaçak tütün götürüleceği bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri, durdurdukları otobüste yaptıkları aramada bagaj kısmında bandrolsüz ve faturası bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 451 bin TL olan 633 kilo kıyılmış sarıma hazır kaçak tütün buldu.
Kaçak tütünleri gönderen G.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: #kaçak tütün #tütün
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