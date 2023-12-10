Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü öldü

Kırşehir'de kamyondan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 23:33
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü öldü
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Kırşehir'de Üçler Irmak (25) Özbağ beldesinde kamyonundan çakıl boşalttığı sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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