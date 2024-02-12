Kırşehir'de, Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 üye AKP'ye geçti

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AKP'ye katıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:42
Kırşehir'de, Gelecek Partisi'nden istifa eden 1025 üye AKP'ye geçti
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Gelecek Partisi'nde il ve ilçe yöneticileri olmak üzere 1025 üye istifa edip, AK Parti'ye geçti. Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük. Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AKP'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun" dedi.


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