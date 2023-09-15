Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, IŞİD bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.
Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer iki zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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