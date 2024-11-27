Kırşehir’de işsiz kalan öğretmen canına kıydı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:16

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:16

İktidarın son dönemde “tasarruf tedbirleri” adı altında uyguladığı politikalar ve atanmayan öğretmenlerin beklentileri tartışılırken Kırşehir’de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda bulunan gözetleme kulesinde birisinin asılı vaziyette olduğunu gören yurttaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 37 yaşındaki Ömer Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Resim öğretmeni olduğu öğrenilen Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karahıdır Köyü nüfusuna kayıtlı Ömer Şahin’in acı haberini alan yakınları ve arkadaşları yasa boğuldu.

KURSU KAPANMIŞ

Konuyla ilgili yakınlarından edinilen bilgiye göre Ömer Şahin, Halk Eğitim Müdürlüğü'nde resim kursiyeri olarak çalışıyordu ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle kursların kapatılması üzerine işsiz kaldı. Aynı zamanda atama bekleyen Şahin’in ekonomik nedenlerle bunalıma girerek canına kıydığı düşünülüyor.