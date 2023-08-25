Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı!

Jandarmanın kentte tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, yüksek faizle para vererek yurttaşları mağdur ettikleri öne sürüldü.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:26
Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı!
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile 3 ilçede tefecilikle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı. 

Haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle para vererek yurttaşları mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine eşzamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ve çeşitli yazılı evrak ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


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