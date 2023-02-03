Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, faiz karşılığında para vererek zorla senet imzalatan, tehdit eden ve bir yurttaşın işyerine el koymaya çalışan 7 şüpheliyi yakaladı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.
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