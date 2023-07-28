Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
Kırşehir'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste ele geçirilen 17 kilo 428 gram uyuşturucu sonrası gözaltına alınan Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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