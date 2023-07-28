Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 19:57
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Abone Ol google-news

Kırşehir'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste ele geçirilen 17 kilo 428 gram uyuşturucu sonrası gözaltına alınan Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


En Çok Okunan Haberler