Kırşehir'deki 23 Nisan kutlamalarında 'Arapça müzik' tartışması: Valilikten açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, Arapça şarkı çalınmasına ilişkin Kırşehir Valiliği'nden açıklama geldi.
Kırşehir Kent Park’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte Arapça şarkı çalınması sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepki çeken görüntüler hakkında Kırşehir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki coşkunun tüm dünya çocuklarıyla paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "Bu anlayışa uygun olarak, etkinliklerde Kırşehir yöresi halkoyunlarımıza yer verildiği gibi ilimizdeki okullarda eğitim gören Türkmen öğrenciler de kendi ülkelerine ait halkoyunu gösterisi sunmuşlardır. Katılımcıların büyük beğeni ile izledikleri etkinliklerin içerisinde yer alan Türkmen öğrencilerin gösterileri bahane edilerek bazı çevrelerce kutlamaların istismar edildiğini görmekten üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.
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