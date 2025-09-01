Kırtasiyeciler, Erdoğan'a seslendi: 'Marketler kırtasiye ürünleri satmasın'

Iğdır’da kırtasiyeciler, okul sezonunun başlamasıyla birlikte müşteri kaybı yaşadıklarını belirtiyor. Bir kırtasiyeci, "Bir top fotokopi kağıdını 110 liraya veriyorum. Marketler 120-140 liraya satıyor, yine de insanlar kırtasiyeden almıyor. Süpermarketler kırtasiye satmamalı, hükümet yasaklamalı" dedi.

Başka bir esnaf, yaşanan sıkıntıyı, "Eskiden okul sezonu iki, iki buçuk ay sürüyordu. Şimdi iki üç gün içinde bitiyor. Müşteri yok, mağazalarımız bomboş" sözleriyle anlattı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: BÜYÜK MARKETLERDE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YASAKLANSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen kırtasiyeci, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz, büyük marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışının yasaklanmasıdır. Yoksa tüm kırtasiye esnafı dükkan kapatmak zorunda kalacak. Bu konuda çözüm bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise esnafa destek vererek kırtasiyeden alışveriş yapmanın önemine dikkati çekti. Bir vatandaş, "Kırtasiyeler güvenilir, kaliteli ürün satıyor. Esnafa güvenimiz var. Kırtasiye ürünleri kırtasiyeden alınmalı, market işi değil. Gözümüzle görüp, danışıp seçmek daha iyi" ifadelerini kullandı.