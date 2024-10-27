Kış erken geldi, TIR'lar yolda kaldı
Ardahan’ın Damal ile Posof ilçeleri arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı’nda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca TIR mahsur kaldı.
Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Posof kara yolunun Ulgar dağı mevkiinde tırlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı TIR'lar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.
Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir TIR kayarak yoldan çıktı. Ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'