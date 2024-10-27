Kış erken geldi, TIR'lar yolda kaldı

Ardahan’ın Damal ile Posof ilçeleri arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı’nda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca TIR mahsur kaldı.

Kış erken geldi, TIR'lar yolda kaldı
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:14

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Posof kara yolunun Ulgar dağı mevkiinde tırlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı TIR'lar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir TIR kayarak yoldan çıktı. Ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.


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