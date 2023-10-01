Kış gelmeden yeni afet geldi: Öğretmenler ve yurttaşların konteynerlerini su bastı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 22:59

Güncelleme: 01.10.2023 - 22:59

Depremden felaketinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da depremzedelerin çilesi bitmiyor. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası Antakya’da yurttaşların kaldığı İhtiyaç Reçetesi Yaşam Alanı (Konteynerkenti) ve öğretmenlerin kaldığı Stadyum-2 konteyner kentinde bulunan konteynerleri su bastı.

İhtiyaç Reçetesi Yaşam Alanında kalan bir yurttaş, baskın sonrası yetkililerin kendilerine yanıt vermediğini ve içeri giren suya artık kova bile yetiştiremediklerini belirtirken Stadyum-2 konteynerkentinde kalan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen ise “Giderler tıkalı olduğu için her yer su doldu. Kapılarda bekliyoruz. Çok kötü, çok korkuyoruz” ifadelerini kullandı.