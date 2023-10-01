Kış gelmeden yeni afet geldi: Öğretmenler ve yurttaşların konteynerlerini su bastı
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında yurttaşların kaldığı konteynerleri su bastı.
Depremden felaketinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da depremzedelerin çilesi bitmiyor. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası Antakya’da yurttaşların kaldığı İhtiyaç Reçetesi Yaşam Alanı (Konteynerkenti) ve öğretmenlerin kaldığı Stadyum-2 konteyner kentinde bulunan konteynerleri su bastı.
İhtiyaç Reçetesi Yaşam Alanında kalan bir yurttaş, baskın sonrası yetkililerin kendilerine yanıt vermediğini ve içeri giren suya artık kova bile yetiştiremediklerini belirtirken Stadyum-2 konteynerkentinde kalan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen ise “Giderler tıkalı olduğu için her yer su doldu. Kapılarda bekliyoruz. Çok kötü, çok korkuyoruz” ifadelerini kullandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Doğalgaza zam geldi!
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi