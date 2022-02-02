'Kış Kartalı' harekatının ayrıntıları belli oldu
'Kış Kartalı' harekatında 60'a yakın hava aracının katıldığı bildirildi. Üç bölgede yürütülen operasyonda 80 hedef tahrip edildi. Vurulan hedefler arasında PKK'nın sözde yöneticilerinin toplandığı bir karargah da var.
Irak ve Suriye kuzeyindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı yapıldı.
Harekatın ayrıntıları da belli oldu. Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.
Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri eş zamanlı vurdu.
Kış Kartalı Harekatı'nda 60 civarındaki hava aracı görev aldı, 3 farklı bölgedeki 80'e yakın hedef tahrip edildi.
Operasyon sırasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de bulunduğu bir karargahın vurulduğu bildirildi. Operasyon sırasında terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı icra edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" denildi.
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