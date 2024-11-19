Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:07

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:07

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken kış lastiği uygulaması için de tarih araştırmaları yapılıyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

ÖZEL OTOMOBİLLER İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMA CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.