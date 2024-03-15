Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:53

Güncelleme: 15.03.2024 - 14:53

Nisan ayının yaklaşmasıyla kış lastiği zorunluluğu kuralı gündeme geldi. Türkiye'deki kış lastiği zorunluluğu, tüm ticari araçlar (kamyon, kamyonet, otobüs vb.) için geçerlidir. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? Kış lastiği uygulaması ayın kaçında bitiyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Ancak, hava koşullarına ve kar yağışının yoğunluğuna bağlı olarak bu tarihler esnetilebilmektedir. Şu ana kadar belirgin herhangi bir uygulaması olmasa da özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde kış lastiği zorunluluğu süresi uzatılabilir. Kış lastiği kullanımı, sadece zorunlu olmadığı zamanlarda bile güvenlik açısından önerilir.