Kış lastiği uygulaması nedir, ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? Kış lastiği takmamanın cezası ne?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi. Kış lastiği uygulaması nedir, ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? Kış lastiği takmamanın cezası ne?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE?
Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.
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