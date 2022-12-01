Otogarda kış lastiği denetimi: 'Kasıtlı olarak takmadım sana ne'

01 Aralık 2022 Perşembe, 12:38

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi 1 Aralık itibariyle başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler otobüslerde kış lastiği olup olmadığının yanı sıra lastiklerin dişlerini de kontrol etti.

Kış lastiği olup da lastiğin dişleri 4 milimetreden kısa olanlara da ceza yazılırken, kriterlere uymayan otobüslerin seferine izin verilmediği gibi bin 152 TL de para cezası uygulandı. Kış lastiği olmayan bir otobüsün firmasına cezai işlem uygulandı.

Otobüsün muavini sorulara tepki göstererek mikrofona vurdu. Araç perona geri gönderilerek yolcular indirildi. Otobüs firmasına bin 152 TL ceza kesildi. Otobüs şoförü lastiklerini değiştirmeye gitti.

"KIŞ LASTİĞİ TAKMADIM, SANA NE"

Kış lastiği takılmayan otobüsün muavini, "Bu ne eşkiya mı yakaladınız? Size ne? Denetim yapılıyorsa memur yapıyor. Kış lastiği takmadım. Kasıtlı olarak takmadım, sana ne" diye konuştu.

Kış lastiği takılı olan otobüsün Şoförü Cihan Aylak, "Bu diş olayı, lastiğin yağışta, buzda tutuşu daha güvenli hale getiriyor. Can güvenliğini düşünen herkes taksın" dedi.

"DENETİMLER ÖNEMLİ"

Yolcu Celalettin Çabuk ise "Manisa'ya gidiyoruz. Bu denetimler önemli. Son dönemdeki kazalar da kontrolsüzlükten. Kontrol her zaman iyidir. Kontrol olduğu sürece bizim de can ve mal güvenliğimiz sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.