Kişisel verilerin çalındığı iddiaları... KVKK: “Kurumumuza intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır’’

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:20

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:20

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (KVKK) kişisel verilerin çalındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup, kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır’’ denildi.

KVKK, milyonlarca vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği ve veri güvenliğine ilişkin düzenleyici işlem yapmanın KVKK'nın yetkileri arasında olduğu hatırlatıldı.

''HERHANGİ BİR VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ BULUNMAMAKTADIR''

KVKK tarafından pandemi döneminde yaşandığı iddia edilen veri ihlaline karşı resen inceleme kararı bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.’’